الداخلية تعلق على حملة “المحتوى الهابط”: المعترضون “خسروا الرهان”

2023/03/03 | 00:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، استمرار الحملة ضد “المحتوى الهابط”، فيما كشفت عن وجود دعم شعبي كبير لهذه الحملة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الحملة على المحتوى الهابط مازالت مستمرة، باعتبارها تأتي لتنفيذ القانون، فهناك انتهاك قانوني صريح وواضح”.

ودعا المحنا كافة المواطنين لـ”التجاوب بشأن هذا الموضوع، لتكون هنالك عملية اصلاح شاملة للمنظومة القيمية بكمل أنواعها حتى وان كانت غير مخالفة للقانون”، معتبرًا أنه “يجب على العوائل تحصين ابناءها من عدم الاطلاع على هكذا منشورات فيها محتوى هابط وضرورة مراقبة الأبناء”.

وبين المحنا ان “هذه الحملة هي بداية لحملة شعبية كبيرة قادتها وزارة الداخلية، فحتى الأشخاص الذين يشكلون على هذه الحملة من خلال الترويج بأن هذه الحملة تكميم للأفواه او النيل من الحريات، فحتى هؤلاء لمسوا التحشيد الشعبي الداعم والمؤيد لهذه الحملة وخسروا الرهان لاسقاط هذه الحملة، التي تهدف الى الإصلاح وتنفيذ القانون”.

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