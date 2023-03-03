عقوبات أمريكية تستهدف شركات

2023/03/03 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عقوبات على عدد من الشركات لـ"تورطها في تصدير النفط الإيراني"، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

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