2023/03/03 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 28-QG4VC514

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زنكنة: حل الخلافات بين المركز والإقليم لا يحتاج لطرف ثالث) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زنكنة: حل الخلافات بين المركز والإقليم لا يحتاج لطرف ثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).