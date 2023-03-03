2023/03/03 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشف تقرير أسترالي، عن خسارة الولايات المتحدة ودول غربية سباقها مع الصين في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والاحتفاظ بالكوادر البارعة،

وقال التقرير الصادر من "معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي"، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الصين تتقدم السباق التكنولوجي في 37 تقنية من إجمالي 44 تقنية تعقبها التقرير بالفحص، وشملت البطاريات الكهربائية، والتقنيات فوق الصوتية، واتصالات التردد الراديوي المتقدمة (5 جي و6 جي)".

ووجدت الدراسة الممولة من الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة عادة ما تحتل المركز الثاني، على الرغم من أنها قادت البحث العالمي في الحوسبة عالية الأداء والحوسبة الكمية والأقمار الصناعية الصغيرة واللقاحات"، مبيناً ان "امريكا لم يعد لديها الريادة إلا في 7 تقنيات متبقية، مثل اللقاحات والحوسبة الكمية وأنظمة الإطلاق الفضائية".

وقد استندت نتائج التقرير إلى رصدٍ لما نشرته تلك الدول من أبحاث "عالية التأثير" في مختلف المجالات التكنولوجية المهمة والناشئة، مع التركيز على الدراسات التي نُشرت في دوريات رفيعة المستوى، والتي حظيت بمعدل استشهاد عالٍ في دراسات علمية أخرى.

واكد البحث "أن الصين قد أقامت الأسس اللازمة لكي تصبح قوة عظمى رائدة لمجالات العلوم والتكنولوجيا في العالم، وبلغت خلال ذلك ريادة مذهلة في بعض الأحيان للأبحاث عالية التأثير في غالبية مجالات التكنولوجيا المهمة والناشئة"، لافتاً الى ان "الصين تعزز مساعيها باستيراد أصحاب المهارات والمعارف"، إذ إن "خُمس دراساتها عالية التأثير أعدَّها باحثون تلقوا تدريب ما بعد التخرج في إحدى دول تحالف (العيون الخمس)"، في إشارة إلى منظمة العيون الخمس الاستخباراتية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

التقرير أشار إلى أن "تعقُّب التقدم في بعض التقنيات ذات الأهمية الحرجة يُظهر أن أكبر 10 مؤسسات بحثية رائدة لهذه التقنيات في العالم توجد في الصين، وتجتمع على إنتاج دراسات بحثية عالية التأثير بنسبة تزيد 9 مرات على الدولة التالية لها في الترتيب (الولايات المتحدة في معظم المجالات)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحث استرالي ممول من الخارجية الامريكية: الصين متفوقة على الولايات المتحدة "تكنولوجياً") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحث استرالي ممول من الخارجية الامريكية: الصين متفوقة على الولايات المتحدة "تكنولوجياً") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).