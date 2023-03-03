"أوقفوا تدمير القرنة".. تظاهرة كبرى في القضاء السبت ضد "شركات فاسدة"

2023/03/03 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، بتنظيم تظاهرات وصفها بـ"الكبرى" في قضاء القرنة في محافظة البصرة السبت المقبل.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان :"القرنة على موعد مع تظاهرة كبرى يوم السبت 4 آذار الجاري لغلق مقر شركتي (الجدار الساند) و(خطيب وعلمي)" المتهمتان بالفساد.

وستنطلق التظاهرات في الساعة التاسعة صباح السبت ويكون تجمع المتظاهرين أمام قائممقامية القرنة ثم الاتجاه نحو مقر الشركة.

وطالب أهالي القضاء بإيقاف ما وصفوه بـ"تدمير القرنة" بسبب المشاريع المتلكئة في مدينتهم.

يشار الى، أن (بغداد اليوم) كشفت - عبر مستندات ووثائق رسمية- عن مبالغ وكلف مالية لمشاريع متلكئة تنفذ في محافظة البصرة وبينها القرنة وتساوي أضعاف قيمتها الحقيقية في الأسواق المحلية.

ووصف شيوخ ووجهاء القرنة، التلكؤ بمشروع المجاري الكبير بـ "الفاشل"، فيما توعدوا نواب المحافظة بعدم انتخابهم في الدورات المقبلة.

ولم تقتصر "شبهات الفساد" على مشروع المجاري فحسب بل تعدت الى حجر (المقرنص) وفوهات المجاري والأنابيب وغيرها وكلها بأسعار مضاعفة وبمبالغ صادمة.

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