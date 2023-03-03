2023/03/03 | 01:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحماية الأطفال.. (أبل) توقف تطبيقا يدعم الذكاء الاصطناعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/03 | 01:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحماية الأطفال.. (أبل) توقف تطبيقا يدعم الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحماية الأطفال.. (أبل) توقف تطبيقا يدعم الذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).