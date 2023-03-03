فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون

2023/03/03 | 01:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعد "الأوليك" من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

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