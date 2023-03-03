2023/03/03 | 01:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yhxwuiBm05o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلينكن يتهم روسيا باتباع سياسة "تكميم الأفواه") نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلينكن يتهم روسيا باتباع سياسة "تكميم الأفواه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).