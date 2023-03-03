2023/03/03 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم نادي برشلونة الكتالوني موقعة الكلاسيكو ضد ريال مدريد الإسباني، الخميس، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطيحا ريال مدريد.. برشلونة يقترب خطوة من كأس الملك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطيحا ريال مدريد.. برشلونة يقترب خطوة من كأس الملك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).