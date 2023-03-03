2023/03/03 | 02:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الخميس.وزير الإعمار والإسكان بنكين...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: حزب العمال يتواجد في سنجار وأطراف كركوك و يجند نساء إيزيديات وعربيات أولاً على المسلة.

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