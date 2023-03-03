السماح لمشجعي فنربخشة بالعودة إلى الملاعب بعد أزمة الهتاف ضد حكومة أردوغان

2023/03/03 | 02:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في ولاية قيصري التركية بالسماح لمشجعي نادي فنربخشة لكرة القدم بالعودة إلى الملاعب مجددا وحضور مباراة تقام، السبت المقبل، في قيصري بعدما منعوا إثر ترديدهم لهتافات معارضة للحكومة، السبت الماضي، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

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