بينها الأردن..

2023/03/03 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الزراعة البرازيلية الخميس إن إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا، وفقا لبيان أرسل إلى رويترز.

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