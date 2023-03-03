درجال يصل أوزبكستان دعماً لمنتخب الشباب

2023/03/03 | 04:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل، عند الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الجمعة إلى مطارِ طشقند الدوليّ، رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال.وبحسب بيان اتحاد الكرة فإن الزيارة تأتي “لتقديم الدعم لمنتخبِ الشباب المُشارك في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، وكان في استقباله عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد رئيس وفد منتخب الشباب “محمد ناصر”، وعدد من […]

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