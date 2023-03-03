الإمارات والأردن تدينان تصريح وزير إسرائيلي عن

2023/03/03 | 04:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الإمارات العربية المتحدة والأردن، الخميس، بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا خلالها إلى "محو" بلدة فلسطينية.

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