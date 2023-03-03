احتجاجات في اليونان على كارثة القطارين وإضراب يشلّ سكك الحديد

2023/03/03 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شبكة السكك الحديد في اليونان شللا، الخميس، مع تزايد التظاهرات الغاضبة تنديدا بحادث التصادم الكارثي الذي وقع بين قطارين قبل يومين وأوقع 57 قتيلا على الأقل، على الرغم من اعتراف الحكومة بفشل "مزمن" في السكك الحديدية.

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