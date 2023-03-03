ديزني لاند كاليفورنيا تعيش مشهدا شتويا نادرا

2023/03/03 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأربعاء مشهدا شتويا نادرا بعد سقوط كميات كثيفة من البَرد، وهو ما اعتقده بعض الزوار أنه تساقط للثلوج.

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