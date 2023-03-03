أمريكا: اعتقال مواطنين لإرسالهما تكنولوجيا خاضعة للرقابة إلى روسيا

2023/03/03 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن مواطنين أمريكيين اعتقلا في مدينة كانساس سيتي بتهمة إرسال تكنولوجيا تخص الطيران إلى روسيا بشكل غير قانوني.

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