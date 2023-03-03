تضم آلاف المطبوعات.. مكتبة المفكر الجزائري محمد أركون في طريقها للمغرب

2023/03/03 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الأربعاء، اتفاقية هبة خزانة المفكر الجزائري الراحل محمد أركون، لفائدة المكتبة الوطنية بالمغرب، في حفل حضرته شخصيات سياسية وثقافية بارزة، وأفراد من عائلة الراحل.

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