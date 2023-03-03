تفاعل على فيديو طريقة استجابة ولي عهد السعودية لنداء مواطن أثناء حضور عزاء

2023/03/03 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يستجيب لنداء مواطن خلال حضوره أحد المناسبات ما أثار تفاعلا على تويتر

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