الرافدين يباشر بايداع الدينار العراقي وتسليم الدولار بدءا من الاحد 

2023/03/03 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته في اجراءات التوسع في منافذ ايداع الدينار العراقي للمسافرين من خلال المنصة الالكترونية اعتبارا من يوم الاحد عن طريق عدد من فروع بغداد المخصصة لذلك.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “بعد ايداع المبلغ بالدينار يتم استلام عملة الدولار من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي حصرا”.

وأشار الى ان “الفروع التي سيتم ايداع الدينار هي ( فرع شارع فلسطين – ساحة الفردوس – المشتل – دور الضباط – المحيط – الرافعي – المعرفة )”.

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