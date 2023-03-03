تحديد موعد انتخابات نادي القوة الجوية

2023/03/03 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الهيئة الإدارية المؤقتة، موعد انتخابات النادي لاختيار هيئة إدارية جديدة.

وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي، تعلن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للنادي بدءا من يوم غد السبت وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثامن من آذار الجاري”.

وبين أن “الهيئة حددت يوم الجمعة الموافق 17 آذار الجاري موعدأ لإجراء الانتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة والتي ستقام في القاعة الرياضية بالكلية العسكرية الاولى (الرستمية) عند الساعة الثانية ظهرا”.

وتابع أن “ضوابط الترشيح يجب أن تنطبق وفقا لقانون الأندية الرياضية رقم 18 المادة العاشرة مع ملئ نموذج التقديم والتعهد الخطي إضافة إلى ربط المستمسكات المطلوبة لكل شخص”.

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