زعم أنه ضحية قصف.. السجن لجزائري في قضية

2023/03/03 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ئقضت محكمة جزائرية بالحكم 3 سنوات سجنا نافذة، في حق شخص وجه رسالة مكتوبة لسفارة دولة الإمارات، يطالبها من خلالها بتسديد مبلغ مالي قدره 35 مليون دينار جزائري (250 ألف دولار)

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