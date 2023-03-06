2023/03/06 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل شريفة فاضل القاهرة – الزمان رحلت في الساعات الأولى من صباح امس الأحد المطربة المعتزلة شريفة فاضل عن عمر يناهز الـ85 عاما.وكتب ابن شقيق الراحلة طارق ندا على صفحته في (فيسبوك) قائلا: (توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل..صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صـــــــــــلاة العصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رحيل شريفة فاضل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رحيل شريفة فاضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).