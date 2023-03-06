2023/03/06 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الإتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاحد، استمرار المخابرات التركية تنفيذ عمليات اغتيال سافرة بحق المدنيين في قضاء سنجار وعدد من المناطق شمال العراق، مبينا ان التوغل التركي بات الأكثر تهديدا للسلم الأهلي والامن العراقي.

وقال السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” التوغل التركي في مناطق واسعة من قضاء سنجار ضمن نينوى ومحافظات إقليم كردستان، بات أكثر تهديدا للأمن القومي ويثير الكثير من علامات الاستفهام عن الغاية والهدف الحقيقي”.

واضاف، ان” اغتيالات بواسطة طائرات مسيرة او بشكل مباشر نفذت ضمن اشخاص مناوئين للسياسة التركية في العراق كان آخرها في قضاء سنجار”، مؤكدا ان “تلك الاغتيالات تعطي دليلا على التوغل المخابراتي التركي شمال العراق”.

وأشار السورجي، الى ان “المخابرات التركية تقوم بتنفيذ سلسلة هجمات في عدد من مدن إقليم كردستان، من ضمنها عمليات اغتيال طالت عدد من المدنيين بذريعة انتمائهم الى حزب العمال الكردستاني”.

ولفت الى ان” تركيا تواصل استهداف المدنيين في مناطق واسعة بإقليم كردستان من خلال قصفها المتكرر على القرى والمناطق السكنية في محافظة دهوك وقضاء سنجار”.

وتمتلك القوات التركية نحو 11 قاعدة عسكرية رئيسية في إقليم كردستان العراق، إلى جانب 19 معسكراً أساسياً تابعاً لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد: التوغل التركي بات الأكثر تهديدا للسلم الأهلي والامن العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد: التوغل التركي بات الأكثر تهديدا للسلم الأهلي والامن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).