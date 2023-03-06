نائب: احالة 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار للنزاهة

2023/03/06 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب صلاح زيني، الاحد، احالة 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار للنزاهة.

وقال زيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” ملف الفساد في مشاريع ديالى كبير جدا ويستدعي مراجعة شاملة من اجل الحفاظ على المال العام”.

واضاف،ان” قدم طلب رسمي بالتحقيق 14 مشروعا وهميا بكلفة 36 مليار دينار في ديالى “لافتا الى ان 90″% من مشاريع ديالى طرق تعاني من اختلاف الكميات والاطوال وتثير الكثير من شبهات الفساد المالي والاداري التي ستحقق بها الجهات الرقابية المختصة”.

وتعاني ديالى من فساد كبير في المشاريع الخدمية وفق تأكيدات من بعض النواب الذين رفعوا تقارير الى الهيئات الرقابية للتحقيق بها.

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