دول على حافة الانهيار.. سياسات مالية خاطئة وتشديد من البنك الفيدرالي

2023/03/06 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني عدة أسواق نامية حول العالم من مشكلة نقص سيولة العملة الصعبة، وفي حين إن أسباب نقص السيولة تختلف من بلد لآخر، إلا أن تأثيراتها متشابهة على تلك الأسواق، حيث تتعثر قطاعات تجارية وخدمية واسعة، ويتأخر الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبرغ.

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