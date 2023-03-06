أول تعليق من محمد صلاح بعد اعتلائه ترتيب هدافي نادي ليفربول في

2023/03/06 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق محمد صلاح على إنجازه مع نادي ليفربول، إذ بَاتَ الهدّاف التاريخي لـ "الريدز" في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 129 هدفًا، متجاوزًا اللاعب السابق روبي فاولر، الذي أحرز 128 هدفًا.

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