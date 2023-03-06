رسالة طبيبة عراقية: معاناة من البيروقراطية الإدارية وسوء التخطيط

2023/03/06 | 02:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 مارس، 2023 بغداد/المسلة: علي مارد الاسدي..تخرجت من كلية الطب عام 2012 وكلي تفاؤل...

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