بعد تصريحات سعيد.. تونس تعلن عن إجراءات خاصة بالمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

2023/03/06 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تونس، الأحد، عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيد.

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