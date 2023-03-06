"لا مواد خطرة".. توضيح من شركة نقل أميركية بعد انقلاب قطار للمرة الثانية خلال شهر

2023/03/06 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سلطات ولاية أوهايو، الأحد، إن القطار الذي خرج عن مساره في ساعة متأخرة من يوم السبت "لا يحمل موادا كيميائية خطرة".

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