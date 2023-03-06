مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬سوري‭ ‬يعبر‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬الرياض بعد‭ ‬تفاهمات‭ ‬العودة‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية

2023/03/06 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬دمشق القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬جهودا‭ ‬عربية‭ ‬مكثفة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تقودها‭ ‬مصر‭ ‬والجزائر‭ ‬والعراق‭ ‬والإمارات‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأن‭ ‬تنسيقا‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬تحادث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ […]

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