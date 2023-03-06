2023/03/06 | 03:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني يتفق مع السيسي على ترتيبات التطبيع مع دمشق القاهرة -مصطفى عمارة كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للزمان أن جهودا عربية مكثفة تنطلق من عدد من الدول العربية تقودها مصر والجزائر والعراق والإمارات لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية، وأن تنسيقا بين تلك الدول في هذا المجال.
في غضون ذلك تحادث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمني سوري يعبر من القاهرة الى الرياض بعد تفاهمات العودة للجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في غضون ذلك تحادث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمني سوري يعبر من القاهرة الى الرياض بعد تفاهمات العودة للجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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