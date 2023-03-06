المسؤول‭ ‬السابق

2023/03/06 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ اثار‭ ‬ظهور‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬زيارة،‭ ‬كأنها‭ ‬رسمية،‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬تساؤلات‭ ‬وتأويلات‭ ‬ولغطاً‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬المكتب‭ ‬الخاص‭ ‬والمقربون‭ ‬السابقون‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬المسؤول‭ ‬التُهم‭ ‬والتحقيقات‭ ‬القضائية،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬لائحة‭ ‬الاستهداف‭ ‬السياسي‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متعددة‭. ‬ذلك‭ ‬الظهور‭ ‬أثار‭ ‬أيضاً‭ ‬سؤالاً‭ ‬حول‭ ‬فاعلية‭ ‬الدور‭ […]

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