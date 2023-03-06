2023/03/06 | 03:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام اثار ظهور مسؤول عراقي سابق في زيارة، كأنها رسمية، الى طهران تساؤلات وتأويلات ولغطاً عن أسباب الزيارة في الوقت الذي يواجه المكتب الخاص والمقربون السابقون من ذلك المسؤول التُهم والتحقيقات القضائية، كما انه هو نفسه تحت لائحة الاستهداف السياسي المستمر من جهات متعددة. ذلك الظهور أثار أيضاً سؤالاً حول فاعلية الدور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسؤول السابق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسؤول السابق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسؤول السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).