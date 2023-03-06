2023/03/06 | 03:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- مصطفى عمارة قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إن مصر تعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن لاستيعاب قدرة تصل إلى ثلاثة غيغاوات، مع خطط لتوسيع «أطر التعاون المشترك» مع العراق. ، فيما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته للقاهرة، إن «خطا ثانيا للربط بين الأردن والعراق سيتيح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر وعدت العراق بربط كهربائي جديد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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