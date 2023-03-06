مصر‭ ‬وعدت‭ ‬العراق‭ ‬بربط كهربائي‭ ‬جديد

2023/03/06 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬خط‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬لاستيعاب‭ ‬قدرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬غيغاوات،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لتوسيع‭ ‬‮«‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العراق‭. ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للقاهرة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خطا‭ ‬ثانيا‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬سيتيح‭ […]

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