بايدن يشدد على أهمية معرفة التاريخ الأميركي بكامل فصوله الجيدة والسيئة 

2023/03/06 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس جو بايدن، الأحد، على أهمية معرفة التاريخ الأميركي برمته، "الجيد منه والسيئ"، وذلك خلال إحيائه ذكرى القمع الوحشي قبل 58 عاما لمسيرة من أجل الحقوق المدنية.

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