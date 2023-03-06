في حقول الرعب

2023/03/06 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكرام هي أول امرأة سودانية تعمل في مجال إزالة الألغام والمخلفات الحربية.

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