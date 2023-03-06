بعد استدعاء 28 سيارة إسعاف.. جامعة أميركية تحذر من

2023/03/06 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت جامعة ماساتشوستس الأميركية من صيحة أو "تريند" على تطبيق تيك توك، يتعلق بشرب الكحول، بعد استدعاء 28 سيارة إسعاف إلى حفلات خارج الحرم الجامعي.

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