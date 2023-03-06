السعودية.. القبض على شخص نشر معلومات كاذبة

2023/03/06 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي القبض على شخص لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب نشر "معلومات كاذبة" عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي

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