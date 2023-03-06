2023/03/06 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت شبكة سي أن أن هذا الأسبوع، بأسبوع الجحيم بالنسبة لوول ستريت، حيث يستعد المستثمرون لسيل من البيانات التي تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أسبوع الجحيم في وول ستريت".. الاستعداد لبيانات ستهز الأسواق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أسبوع الجحيم في وول ستريت".. الاستعداد لبيانات ستهز الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).