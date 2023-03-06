ورش المشجّعين

2023/03/06 | 09:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

اللقاء الذي جمع رئيس اتحاد كرة القدم،

عدنان درجال، مع روابط مشجّعي الأندية

العراقية، يعتبر من علامات منح الثقة

أكثر لأولئك الذين صدحتْ حناجرهم

وتغنّوا بحبّ العراق ورياضة الوطن طيلة

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