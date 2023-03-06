تأجيل اجتماع الحزبين الكرديين حول الانتخابات

2023/03/06 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع تأجل مرة اخرى لاشعار اخر.

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