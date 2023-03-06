انخفاض اسعار النفط مع توقعات الصين بنمو أقل

2023/03/06 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

افتتحت أسعار النفط على انخفاض اليوم الاثنين، بعد أن حددت الصين هدفا أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5٪، فيما يراقب المستثمرون الزيادة المتوقعة للفائدة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 85.25 دولارا للبرميل في الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 بالمئة إلى 79.12 دولارا للبرميل.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، يوم أمس الأحد، إن أساس النمو المستقر في الصين بحاجة إلى التعزيز، ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة، وتوقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.

ومع ذلك، رفع المحللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 5.4٪ لعام 2023 وإلى 5.2٪ لعام 2024 .

في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم حيث تقوم البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم، بدأ التجار في أخذ زيادات الأسعار في الاعتبار في جميع أنحاء العالم، لكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

ومن المرجح أيضًا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير/ شباط يوم الجمعة، يليه تقرير التضخم لذات الشهر المقرر الأسبوع المقبل.

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