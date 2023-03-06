2023/03/06 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تكبدت أسعار الذهب خسائر في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع أسعار الذهب بفعل قوة الدولار المركز الخبري الوطني.

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