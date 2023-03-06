بعد ضجة على مواقع التواصل.. السلطات المصرية تكشف حقيقة فيديو

2023/03/06 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الجهات الأمنية في مصر، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف والقنوات المصرية والعربية، حول بيع لحوم "دواب" في مطاعم شعبية مصرية.

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