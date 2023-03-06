في لقطة طريفة.. طرد لاعب يوفنتوس بعد دقيقة من دخوله أمام روما

2023/03/06 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقطة طريفة، تعرض لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، مويس كين، للطرد بعد دقيقة من دخوله كبديل في المباراة التي جمعت فريقه بروما، الأحد.

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