وزير التربية: الإصلاح الإداري والابتعاد عن النمطية أحدى وسائل تطبيق الاستراتيجية لمكافحة الفساد

2023/03/06 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، ان الإصلاح الإداري والابتعاد عن النمطية أحدى وسائل تطبيق الاستراتيجية لمكافحة الفساد.وذكر بيان لوزارة التربية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزيرها إبراهيم نامس الجبوري وجه اللجان الفرعية الساندة للفريق الوزاري في المديريات العامة للتربية والاقسام التابعة لها باتخاذ خطوات حازمة في متابعة وتنفيذ الاعمال […]

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