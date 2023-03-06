اعتقال 26 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

2023/03/06 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات حرس حدود العراق،

اليوم الاثنين، القبض على 26 متسللاً

أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة

غير رسمية.

وذكرت القيادة في بيان صحفي انه "من

خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع

حالات الت

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