الرشيد ينفي توقف فروعه عن بيع الدولار

2023/03/06 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصرف الرشيد، الإثنين، توقفه عن بيع

الدولار للمسافرين من خلال فروعه في

العاصمة بغداد.

وذكر المصرف في بيان مقتضب أنه "مستمر

ببيع الدولار للمسافرين من خلال فروعه

التي خصصت في بغداد بجانبي الكرخ

والر

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