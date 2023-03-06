مصرف الرشيد يكشف حقيقة توقف بيع الدولار للمسافرين

2023/03/06 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، حقيقة توقف بيع الدولار من خلال فروعه للمسافرين.

وأكد المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "استمراره ببيع الدولار للمسافرين من خلال فروعه التي خصصت في بغداد جانبي الكرخ والرصافة".

ودعا المصرف، "كافة المسافرين مراجعة الفروع خلال ٢٤ ساعة من وقت السفر ليتسنى للمصرف اكمال الاجراءات من دون تأخير".

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