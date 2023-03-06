أثناء تصوير فيلم بوليودي.. أميتاب باتشان يتعرض لإصابة

2023/03/06 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان أنه أصيب أثناء تصوير فيلم في جنوبي الهند، ويتعافى في منزله.

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