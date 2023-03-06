الحمداني من جنيف: فتوى الدفاع الكفائي جاءت لاستعادة الارض والحقوق والدفاع عن المدنيين

2023/03/06 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت منظمة نداء جنيف للقانون الدولي

الانساني مؤتمرها الدولي في مدينة جنيف

في سويسرا ابتداءً من السادس حتى الثامن

من اذار للعام الجاري ٢٠٢٣، تحت شعار

"تحديات وصول المساعدات الانسانية

وحماية البنية التح

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